Кореевед Асмолов заявил, что Ланькова могли депортировать из Латвии после доноса

Известный российский востоковед Андрей Ланьков накануне лекции в Риге был задержан местными правоохранительными органами и впоследствии выдворен из страны. Данная ситуация выглядит весьма абсурдной, учитывая лояльное отношение властей КНДР даже к критическим материалам российского эксперта, заявил коллега ученого, кореевед Константин Асмолов в комментарии «Ридусу» .

Как сообщили в пресс-службе университета, Ланьков собирался провести мероприятие на тему «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи», однако прибывшие сотрудники полиции заявили, что Ланьков включен в черный список нежелательных персон. После непродолжительного допроса в местном миграционном центре специалиста отправили в соседнюю Эстонию.

Как отметил Асмолов, вероятнее всего, причина случившегося кроется либо в несогласованности действий чиновников, либо в намеренном препятствии научной деятельности.

Андрей Ланьков, известный исследователь Корейского полуострова, часто выступает с публичными лекциями и публикует научные труды, посвященные внутренней и внешней политике Северной Кореи.