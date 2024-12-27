Провал модернизации американских крейсеров класса Ticonderoga в очередной раз продемонстрировал, что судостроение в США находится в глубоком кризисе. Это особенно заметно на фоне успехов, которых добивается потенциальный противник — Китай. РИА «Новости» сообщило, как в Вашингтоне пытаются исправить ситуацию.

Очередной неудачей стала история с обновлением ракетных крейсеров Ticonderoga, которая началась в 2012 году. Изначально программа охватывала одиннадцать кораблей, но затем список сократился до семи. В результате в строй вернутся только три судна, остальные будут списаны.

Однако, прежде чем отправить их на утилизацию, на ненужные крейсеры было потрачено 1,84 миллиарда долларов.

За последние десятилетия судостроительная отрасль претерпела серьезные изменения. Как сообщили журналисты, создается впечатление, что американцы утратили навыки не только в строительстве, но и в ремонте кораблей. Сроки выполнения работ затягиваются, качество оставляет желать лучшего, нехватка квалифицированных специалистов становится все более ощутимой.

Одна из причин заключается в том, что военно-бюрократические организации не смогли определить, кто должен контролировать ход работ. Никто не контролировал процесс, а исполнитель оказался недостаточно квалифицированным.

Например, чтобы обеспечить герметичность рукава вокруг сонара, рабочие использовали «неразрешенные материалы» — скотч, монтажную пену и «герметик, который рекламируют по телевизору».

«Основа мировой гегемонии США потерпела крах», — написали журналисты.

Сейчас американская страна располагает менее чем 200 судами океанского класса, из которых лишь 80 активно участвуют в международной торговле.

Ранее США столкнулись с проблемами при разработке подлодки Columbia. Стоимость проекта продолжает расти, и американский бюджет может оказаться не в состоянии покрыть такие расходы.