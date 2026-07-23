Конвертоплан ВВС США за $120 миллионов загорелся во время учений в Аризоне

Конвертоплан ВВС США загорелся во время учений на военной базе в Аризоне. Подробности сообщил телеграм-канал Shot .

Летательный аппарат MV-22 Osprey Корпуса морской пехоты вспыхнул во время запуска двигателей, когда конвертоплан был еще на земле. Загорелся правый двигатель и механизм поворота винта.

Экипаж успел покинуть кабину. На разработку аппарата потратили 25 лет и 20 миллиардов долларов.

MV-22 Osprey в США часто критикуют за плохую маневренность и высокий уровень аварийности. За последние 10 лет в авариях с участием конвертоплана погибли 60 американских военных.

В День независимости США залп салюта ударил по шедшему на посадку самолету в Чикаго. Взрыв оказался настолько сильным, что его почувствовали пассажиры.