Конвертоплан ВВС США за $120 миллионов загорелся во время учений в Аризоне
Конвертоплан ВВС США загорелся во время учений на военной базе в Аризоне. Подробности сообщил телеграм-канал Shot.
Летательный аппарат MV-22 Osprey Корпуса морской пехоты вспыхнул во время запуска двигателей, когда конвертоплан был еще на земле. Загорелся правый двигатель и механизм поворота винта.
Экипаж успел покинуть кабину. На разработку аппарата потратили 25 лет и 20 миллиардов долларов.
MV-22 Osprey в США часто критикуют за плохую маневренность и высокий уровень аварийности. За последние 10 лет в авариях с участием конвертоплана погибли 60 американских военных.
В День независимости США залп салюта ударил по шедшему на посадку самолету в Чикаго. Взрыв оказался настолько сильным, что его почувствовали пассажиры.