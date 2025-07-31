Концерт Рубиной отменили в Ташкенте. Ранее она заявила о праве Израиля превратить Газу в парковку

Организаторы отменили запланированный на 10 октября литературный концерт известной писательницы Дины Рубиной в Ташкенте. Об этом РИА «Новости» сообщили в местном сервисе по продаже билетов.

С ресурса также удалили анонс мероприятия. Изначально билеты стоили от 300 тысяч до одного миллиона сумов (от 2000 до 6500 рублей).

«Литературный концерт Дины Рубиной, который должен состояться 10 октября во Дворце искусств „Туркистон“, отменили», — сказал источник, не уточнив причину такого решения.

В июле Рубина поддержала действия военных Израиля в секторе Газа, заявив, что они имеют право «превратить Газу в парковку и растворить всех в соляной кислоте». Такое высказывание вызвало резкую оценку со стороны мусульман в России.

Ранее Рубина вошла в пятерку самых любимых российских писательниц. Ее произведения продаются в магазинах и на маркетплейсах.