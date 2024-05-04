Конгрессмена США обвинили во взятке от азербайджанской нефтяной компании | 360°

Мир 04 мая 2024, 15:22 Конгрессмена США обвинили во взятке от азербайджанской нефтяной компании Минюст США обвинил конгрессмена в получении взятки от азербайджанской компании Unsplash

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Члену палаты представителей конгресса США от штата Техас демократу Генри Куэльяру и его жене Имельде Куэльяр предъявили обвинения во взяточничестве и отмывании денег. Они получили 600 тысяч долларов от государственной энергетической компании из Азербайджана и неназванного мексиканского банка, указано в обвинительном заключении.

Куэльяр брал взятки с 2014 по 2021 годы в обмен на выполнение «официальных действий». Вероятно, деньги отмывали через фиктивные консалтинговые контракты подставных компаний жены конгрессмена.

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Адвокат Куэльяра рассказал The Hill, что обвинительное заключение «читается как шпионский роман, но это вымысел».

«Никакого взяточничества нет. Никакой услуги за услугу никогда не было», — заявил он.

Он отметил, что министерство выдвинуло обвинения именно перед выборами. Аналогичным образом оно поступило в прошлый раз — обыскало дом Куэльяра всего за несколько месяцев до праймериз 2022 года.

Куэльяр — умеренный демократ. Он единственный, кто не поддерживает право на аборт и часто выступает против партии по вопросам границ и правил обращения с оружием.

Ранее в нецелевом расходовании средств Евросоюза обвинили французского политика, лидера ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, а также почти 30 ее соратников. В качестве наказания потребовали 10 лет тюрьмы и оплату штрафа в размере максимум одного миллиона евро.