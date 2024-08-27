Конгрессмен-демократ осудил партию за отсутствие праймериз при выборе Харрис

Экс-соперник президента США Джо Байдена Дин Филлипс раскритиковал решение Демократической партии отказаться от открытого первичного голосования в поддержку вице-президента Камалы Харрис. В интервью телеканалу Fox News конгрессмен выразил разочарование процессом ее назначения кандидатом на пост главы государства.

«Я разочарован и хочу, чтобы моя партия сделала то, что можно было сделать еще раньше», — заявил Филлипс.

По словам демократа, он уличил собственную партию в отсутствии конкурентного процесса определения кандидата, который бы имел наибольший уровень поддержки у населения.

Филлипс отметил, что он призывал к определенному конкурентному процессу. Его цель была в том, чтобы проводить открытые встречи с делегатами-демократами, а также организовывать интервью с кандидатами.

Ранее американский вице-президент Камала Харрис стала официальным кандидатом от Демпартии. Также о своем отказе от участия в выборах заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.