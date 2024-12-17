Конгресс США оставил право на удар ядерным оружием за президентом

Конституция США предусматривает, что объявить войну другому государству может только конгресс. Норма действует с 1793 года, когда приняли главный документ. Ядерное оружие появилось намного позднее, поэтому право на его использование есть только у президента. Журналисты газеты The New York Times провели опрос среди сенаторов и членов Палаты представителей, поинтересовавшись, как они относятся к правилу.

Мнения разделились даже внутри партий. Часть представителей демократов заявили о готовности создать поправки для одобрения конгрессом нанесения ядерного удара в случае атаки. При этом их однопартийцы предложили оставить решение о нажатии на кнопку для запуска ракет за президентом.

Аналогичные оценки высказали и республиканцы. При этом сторонники сохранения статуса кво отметили, что решение об ответном ядерном ударе нужно принимать быстро, поэтому это право должно остаться у лидера страны.

«Главный вывод из полученных нами ответов: если в конгрессе и существует настоятельная необходимость или желание сотрудничать по законопроектам, создающим гарантии на случай ядерной войны, то пока они не очевидны», — подытожили журналисты.

В середине октября президент США Джо Байден объявил, что готов к переговорам с Россией и КНДР по сокращению запасов ядерного оружия без предварительных условий. В своем заявлении американский лидер пояснил, что необходимо снизить угрозу для всего мира.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сейчас сотрудничество с Западом по вопросам ядерного разоружения для страны неприемлемо. По его словам, заключенный после распада Советского Союза протокол о многосторонней ядерно-экологической программе себя изжил.