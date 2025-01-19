Медведев: у Байдена всегда был нездоровый интерес к Украине

Действующий президент США Джо Байден превратился в оторванного от реалий маразматика. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале .

«Конец сезона. На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях еще в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика», — написал Медведев.

Он добавил, что общался с американским политиком еще до наступления у него деменции, однако уже тогда заметил нездоровый интерес к Украине. К этому фактору добавились крупные политические ошибки, коррупция и слабое знание истории.

«И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — подчеркнул Медведев.

По словам первого заместителя председателя Совбеза, к последствиям Байден оказался не готов и не справился с ситуацией. Действующая американская администрация оставит за собой тяжелое кризисное наследство преемникам, а для полной нормализации российско-американских отношений потребуются десятилетия.

«Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно — непонятно, нужна ли вообще», — заключил Медведев.

Ранее политик допустил прощение стран, оказавшихся под давлением англосаксов. Он рассказал о шагах, которые будет необходимо предпринять России после окончания гибридной войны с Западом.