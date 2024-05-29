«Конец империи близок». США предрекли крах из-за дедолларизации

Бизнесмен Дотком: коллапс США близок из-за дедолларизации глобальной торговли

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Коллапс США приближается из-за масштабной дедолларизации в мире. О последствиях для Штатов рассказал в соцсети Х предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Бизнесмен отметил, что американские власти не хотят мира. Страны массово избавляются от долларовой зависимости.

«Если американская валюта потеряет статус резервной, печатание денег в США приведет к гиперинфляции и краху долговой системы Штатов. Конец империи близок. Она унесет за собой весь мир», — заявил эксперт.

Например, в БРИКС идет процесс дедолларизации в расчетах между странами-участницами объединения. Президент России Владимир Путин назвал этот процесс объективным и необратимым.

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