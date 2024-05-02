Компания-владелец крупного порносайта станет «спонсором» ВСУ | 360°

Мир 02 мая 2024, 22:20 Компания-владелец крупного порносайта станет «спонсором» ВСУ Сайт PornHub зарегистрировали на Украине для финансирования ВСУ Unsplash

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На Украине в качестве налогоплательщика зарегистрировалась компания Ethical Capital Partners, которая владеет одним из самых популярных порносайтов в мире PornHub. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По его словам, получаемые средства от НДС потратят на ВСУ.

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«Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов», — написал Гетманцев.

Он также заявил, что Украина по просмотрам PornHub занимает 14-е место в мире.

Ранее активисты группы #StopDataPorn из Италии подали жалобу на порносайт PornHub за несоблюдение основных правил сбора данных. По их словам, порносайт приписывает пользователям сексуальные предпочтения на основе просмотренных роликов и добавляет идентификационный номер пользователя в локальное хранилище браузера.