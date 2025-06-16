Компания «Додо Пицца» перерегистрировалась в Казахстане

Владеющий сетью ресторанов «Додо Пицца» и кофейнями «Дринкит» холдинг Dodo Brands поменял регистрацию с Британских Виргинских островов на Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Там отметили, что процесс перевода юридического лица завершился 12 июня.

«Компания присоединилась к растущему числу международных компаний, выбравших МФЦА в качестве своей новой юрисдикции», — указали в сообщении.

Резиденты Международного финансового центра «Астана» пользуются различными льготами. В частности, они не платят налоги за полученные дивиденды, а также пользуются пониженными ставками при погашении налога на прибыль.

Руководитель холдинга Dodo Brands Дмитрий Соловьев пояснил, что перевод в Казахстан связан с тем, что в стране уже находится корпоративный офис компании и значительная часть международного бизнеса идет именно там.

«МФЦА предлагает развитую правовую и деловую инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, что делает его еще более привлекательным для масштабирования нашего бизнеса», — заявил глава холдинга.

В июне прошлого года дочерняя компания холдинга «Додо Франчайзинг» подала иск в суд к мессенджеру Telegram. Фирма потребовала вернуть своему каналу украденное мошенниками название, а также закрепить в правилах платформы запрет на регистрацию названий каналов, совпадающих с известными брендами.