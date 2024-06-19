Компании Engie запретили вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом
Суд запретил французской Engie вести спор с «Газпром экспортом» за границей
Французской компании Engie запретили продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в зарубежном арбитраже. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил ТАСС.
Суд удовлетворил иск «Газпром экспорта». Российская компания требовала запретить Engie продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.
«Удовлетворить заявление», — указали в суде.
Французская компания — владелец крупнейшей газотранспортной сети в Европе. Engie считается масштабным оператором подземных хранилищ газа (ПХГ) на Западе по мощности.
Как сообщил RT, французская энергокомпания в начале четвертого квартала 2022 года запустила арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта». Поводом послужили недопоставки российского сырья. Компания планировала добиться выплаты штрафов по контракту и компенсации убытков.