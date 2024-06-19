Компании Engie запретили вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом

Суд запретил французской Engie вести спор с «Газпром экспортом» за границей

Фото: РИА «Новости»

Французской компании Engie запретили продолжать разбирательство с «Газпром экспортом» в зарубежном арбитраже. Соответствующее решение вынес арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил ТАСС.

Суд удовлетворил иск «Газпром экспорта». Российская компания требовала запретить Engie продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

«Удовлетворить заявление», — указали в суде.

Французская компания — владелец крупнейшей газотранспортной сети в Европе. Engie считается масштабным оператором подземных хранилищ газа (ПХГ) на Западе по мощности.

Как сообщил RT, французская энергокомпания в начале четвертого квартала 2022 года запустила арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта». Поводом послужили недопоставки российского сырья. Компания планировала добиться выплаты штрафов по контракту и компенсации убытков.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте