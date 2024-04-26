Командующего силами поддержки ВСУ уволили через 2 месяца после назначения | 360°

Мир 26 апреля 2024, 20:02 Командующего силами поддержки ВСУ уволили через 2 месяца после назначения Зеленский уволил командующего силами поддержки ВСУ Яковца Nina Liashonok / Global Look Press

Читать 360 в

Президент Украины Владимир Зеленский лишил поста командующего силами поддержки ВСУ Александра Яковца. Причем увольнение произошло менее чем через два месяца после назначения военного на эту должность, сообщило РИА «Новости».

Указ об увольнении Яковца появился в пятницу и датирован 26 апреля. Опубликован был и другой документ, по которому его назначили главой администрации Государственной специальной службы транспорта.

Реклама

Предшественника Яковца на посту командующего силами поддержки ВСУ Зеленский уволил в начале марта. Известно, что до этого бригадный генерал возглавлял инженерные войска в командовании силами поддержки украинской армии.

В силы поддержки ВСУ входят войска в области РЭБ, инженерные войска, войска РХБЗ, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы, уточнило агентство.