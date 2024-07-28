Команда Харрис опровергла обвинения в «напряженности» с Израилем из-за ее слов о Газе

CNN: Офис Харрис не стал признавать, что ее критика Израиля навредит переговорам

Критические высказывания вице-президента США Камалы Харрис в отношении Израиля не навредят переговорам с палестинским движением ХАМАС. Об этом телеканал CNN сообщил ее помощник.

В офисе Харрис считают, что ее слова о израильском руководстве и войне в секторе Газа не усложнят достижение сделки о прекращении огня.

Такое заявление помощник вице-президента сделал на фоне публикации в Times of Israel. Высокопоставленный израильский чиновник рассказал газете, что из-а Харрис мирные переговоры с ХАМАС могут существенно осложниться.

Помощник вице-президента опроверг это утверждение и высказал мнение, что Харрис и Байден донесли до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что «настало время для заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников».

Ранее экс-лидер США Дональд Трам набросился на вице-премьера с критикой на конференции Bitcoin. По его словам, у нее низкий IQ. В то же время республиканец признал высокие умственные способности Байдена.