Количество голодающих жителей Земли может вырасти до 520 миллионов

ФАО: количество голодающих жителей Земли может вырасти до 520 млн через 5 лет

К 2030 году количество голодающих людей на планете может вырасти до 520 миллионов на фоне ближневосточного конфликта. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» руководитель отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков.

«С учетом влияния конфликта на Ближнем Востоке, к 2030 году от 510 до 520 миллионов человек по-прежнему будут сталкиваться с проблемой голода», — сказал он.

Эксперт обратил внимание, что до наступления кризиса количество голодающих оценивали в 503 миллиона человек. Он отметил, что в расчетах не принимали во внимание иные возможные негативные обстоятельства — аномальные климатические условия, способные обострить положение

«Таким образом, кризис на Ближнем Востоке может затронуть дополнительные страны через рост цен на энергоносители и удобрения», — сказал Кобяков.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пожаловалась на убытки из-за конфликта на Ближнем Востоке.