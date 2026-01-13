В Мали арестовали местного колдуна по имени Синайого после вылета футбольной сборной страны из розыгрыша Кубка Африканских наций. Об этом сообщило издание Hespress .

По информации источника, оккультист должен был договориться с духами о выходе команды в ¼ финала, но что-то пошло не так.

Мали уступило Сенегалу со счетом 0:1 в матче 1/8 финала, болельщики набросились на шамана прямо у его дома. На место приехали полицейские и увезли Синайого.

Колдуну предъявили обвинение по статье о мошенничестве, его делом занимается отдел по борьбе с киберпреступностью.

Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости бороться с рекламой магических услуг и оккультных ритуалов, так как они вводят людей в заблуждение.