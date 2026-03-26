«Кокаиновые акулы» объявились у берегов Багамских островов

В организмах акул, выловленных у берегов Багамских островов, обнаружили кокаин, кофеин и болеутоляющие препараты. Об этом сообщило издание Vice .

Ученые выяснили, что воды, омывающие островную страну, подверглись фармакологическому загрязнению. В тканях акул обнаружили химические вещества, включая ибупрофен и кокаин. При этом они могли попасть в океан через сточные воды и свалки.

По словам ученых, людям стоит опасаться не «кокаиновых акул», а урона экосистеме из-за сброса химикатов. Такое загрязнение повлияет и на людей, употребляющих морепродукты в пищу.

Несколько лет назад «кокаиновых акул» выловили в Атлантическом океане у берегов Рио-де-Жанейро, причем в Бразилии акулье мясо является популярным блюдом. Таких же морских хищниц замечали и у берегов Флориды, где они могли поедать пакеты с кокаином, выброшенные контрабандистами. В США морской биолог Том Херд даже снял документальный сериал «Кокаиновые акулы» для канала Discovery, изучившего, как менялось поведение рыб.