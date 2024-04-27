Усталость от повестки и собственные проблемы. Когда немцы выйдут на улицы? | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 22:42 Усталость от повестки и собственные проблемы. Когда немцы выйдут на улицы? Политолог Светов: немцы устали от повестки по Украине и могут выйти на протесты РИА «Новости»

Читать 360 в

Германия озаботилась вопросами безопасности перед приближающимся чемпионатом Европы по футболу, а сборной Украины вообще пообещали особое отношение. Политолог Юрий Светов на стриме с ведущей 360.ru Ксенией Жеребцовой пояснил, чем недовольны немцы и во что это может вылиться.

Он допустил, что встречать украинских футболистов вполне могут лозунгами вроде «Идите на передовую!».

Реклама

«Сейчас во всю разворачивают тему: в Западной Европе протестуют против того, что молодые украинцы вместо того, чтобы сражаться, живут в этих странах, пользуются пособиями и так далее», — заметил Светов.

Политолог напомнил о готовности Польши помогать Украине с высылкой граждан страны. Похожие настроения есть и в Германии.

«В целом, [играет роль] усталость общества — не элит, подчеркиваю, — от того, что повестка дня, связанная с Украиной уже третий год на первом плане. Твердят без конца об Украине, о необходимости ей помогать, какая судьба у Украины будет. И это на фоне реальных проблем в экономике той же Германии — рецессии, снижения уровня жизни и роста цен», — пояснил собеседник 360.ru.

Немцы встревожены и тем, что из-за проводимой США политики от Германии требуют снизить зависимость от Китая, в том числе уменьшить товарооборот между двумя странами.

«А взамен подсовывают украинскую повестку. <…> Вот это может вылиться в протесты. Но заявления властей Германии, конечно, подразумевают, что якобы всесильное российское правительство издаст приказ и [люди] выйдут протестовать против Украины», — заключил Светов.