Коалиция партии Вучича победила на муниципальных выборах

Объединение «Александар Вучич — Сербия завтра» одержала победу на выборах в 85 из 89 муниципалитетов страны. Об этом на брифинге объявил глава входящей в коалицию Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич.

«Прогрессисты с коалицией „Александар Вучич — Сербия завтра“ убедительно победили во всех муниципалитетах и городах, где проводились выборы. Везде, кроме четырех мест: Канижа, Сента, Бачка-Топола и Тутин. Во всех остальных местах у нас чистая победа», — отметил он.

Выборы в Сербии прошли в 89 муниципалитетах, в том числе в Белграде. Всего в выборах в столице принимали участие 14 фракций, однако лидирует коалиция правящей Сербской прогрессивной партии, в которую также вошли фракции «Заветники», Социалистическая партия Сербии вице-премьера страны Ивицы Дачича и другие.