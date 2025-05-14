КМИС: рейтинг Зеленского вырос до 74% перед переговорами с Россией

Рейтинг одобрения Владимира Зеленского увеличился до 74% незадолго до планируемых переговоров с Россией. Об этом сообщил « Главный региональный » со ссылкой на данные Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно информации организации, на май 2025 года 74% респондентов выразили доверие президенту, тогда как 22% заявили о недоверии. Положительный разрыв между показателями составил +52%.

Институт напомнил, что в марте 2025 года Зеленский получил 69% положительных оценок и 28% отрицательных, разница доверия-недоверия превышала 40%.

Исследование проводилось методом телефонного опроса случайной выборки абонентов мобильных сетей среди совершеннолетних граждан Украины. Количество участников составило 1010 человек.