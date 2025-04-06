Евросоюз хочет поучаствовать в переговорах об урегулировании конфликта на Украине, в качестве делегата выдвигают президента Франции Эммануэля Макрона. Политолог и журналист Юрий Светов рассказал Анастасии Букреевой в беседе с 360.ru, как в России воспринимают французского лидера и кого считают ключевой фигурой.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что в переговорах России и США о судьбе Украины и будущем мировом порядке могут участвовать европейские страны. Светов заявил, что российским властям безразлично, кого Евросоюз предложит.

«Для нас, кто такой Макрон, полностью понятно. <…> Мы ему доверять не будем. <…> Он ведь произнес такую замечательную фразу, что Франция не собирается интересоваться мнением Российской Федерации, размещать ли свои войска на Украине», — заявил Светов.

Политолог подчеркнул, что Россия тоже не будет интересоваться вопросом, как уничтожать эти войска, которые ВС РФ будут воспринимать как законный военный объект.

Светов отметил, что Евросоюзу нужно договориться между собой, чего они хотят.

«Для нас очевидно, что ключевая фигура в этом всем разговоре — это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И Макрон тоже изображает из себя, что он лидер Европы. Ну раз Европе нужны такие лидеры, пусть выдвигают», — резюмировал Светов.