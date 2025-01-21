Климатолог Кислов: Трамп вышел из Парижского соглашения, руководствуясь прагматизмом

При выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения президент Дональд Трамп руководствовался прагматизмом для решения насущных задач. Таким мнением поделился заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов в интервью ИА НСН .

По мнению специалиста, Трамп взял паузу в решение проблемы глобального потепления, чтобы иметь возможность оценить ее масштабы, и разработать методы борьбы, которые не будут наносить урон промышленной сфере.

«Изменение климата — это не то, что надо решать немедленно. А над тем, что будет через несколько десятилетий, будут думать уже следующие поколения», — сказал Кислов.

Он также добавил, что США — один из ключевых игроков в плане выбросов вредных веществ в атмосферу. Их выход из Парижского соглашения, несомненно, может серьезно усугубить проблему.