Китайского посла вызвали в МИД Филиппин | 360°

Мир 02 мая 2024, 09:02 Китайского посла вызвали в МИД Филиппин Филиппины выразили протест КНР из-за конфликта в Южно-Китайском море Unsplash

Читать 360 в

Министерство иностранных дел Филиппин вызвало посла Китая и выразило ему протест из-за ситуации на спорном рифе Скарборо в Южно-Китайском море. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации издания, китайская береговая охрана использовала против филиппинских судов водометы на спорном участке. Филиппины выступили против агрессивных действий и опасных маневров морской милиции в отношении рыболовных кораблей.

Реклама

В апреле газета The Washington Post предположила, что из-за напряженности в отношениях двух стран может начаться вооруженный конфликт в Тихом океане. Поводом для эскалации может стать филиппинский военный корабль Sierra Madre на Втором мелководье Томас. В издании добавили, что третьим участником конфликта станут США.

Ранее Япония объявила о планах разместить войска на территории Филиппин на ротационной основе. Страны начали вести переговоры о двухстороннем военном сотрудничестве и рассчитывают подписать договор.