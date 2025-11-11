Китайское издание Sohu восприняло заявление Трампа о выплате денег американцам с долей скептицизма

Президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание общественности, объявив о намерениях выплатить каждому американцу не менее двух тысяч долларов. Средства на выплаты Трамп предложил направить из доходов от таможенных пошлин, введенных в рамках торговой войны с Китаем. Журналисты издания Sohu восприняли заявление Трампа с долей скептицизма.

Они отметили, что обещание выплаты наличных денег населению — это часть комплексной стратегии, включающей экономику, PR и давление на институты власти. Также они указали, что Трамп использует громкие заявления и публичные акции для достижения максимального эффекта, написал «ФедералПресс».

Экономисты отмечают, что реальная ситуация с таможенными пошлинами далеко не так оптимистична, как описывает Трамп. Политологи же считают, что инициатива с выплатами является политическим маневром, направленным на давление на Верховный суд США, который рассматривает законность тарифной политики.