Геополитическое противостояние между США и Ираном продолжает обостряться, показывая сложность современной международной обстановки. Китайские аналитики указывают на готовность администрации Дональда Трампа предпринять военные меры против Исламской Республики. «ФедералПресс» , ссылаясь на китайское издание Sohu , опубликовало отчет о реакции официального Пекина на угрозы американской стороны.

Американский президент Дональд Трамп публично заявил 28 января, что в случае отсутствия договоренности, выгодной обеим сторонам, американская сторона готова начать масштабную операцию против Ирана. Такие высказывания вызвали значительный резонанс на Ближнем Востоке, вызвав опасения относительно возможного конфликта. Однако реакция Ирана оказалась противоположной ожиданиям: страна решительно отвергла ультиматумы США.

Китайские эксперты считают позицию Ирана рискованной игрой, подчеркивая ее смелость и решительность. Они полагают, что жесткие высказывания Трампа могут оказаться тактическим ходом, направленным на давление и принуждение Ирана к переговорам. В то же время представители иранских властей понимают сложности американского лидера: необходимость внутренней предвыборной кампании, осторожность союзников и ограничения, накладываемые ситуацией вокруг Украины, делают сценарий полномасштабного военного вмешательства маловероятным.