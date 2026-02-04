Наблюдается рост напряженности между Соединенными Штатами и Ираном, обусловленный размещением американских военных кораблей возле границ исламской республики. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи открыто выразил недовольство этими действиями, подчеркивая, что дальнейшее вмешательство со стороны США чревато развязыванием региональных войн. В китайском издании Sohu представили оценку сложившейся ситуации, основанная на мнении китайской аналитической среды.

В статье подчеркивается, что администрация Трампа последовательно прибегает к стратегии жесткого давления на Иран посредством экономических санкций и демонстрации силы, надеясь принудить руководство страны пойти на уступки, написал «ФедералПресс».

Иран, в свою очередь, демонстрирует стойкость и нежелание подчиняться внешним угрозам, несмотря на значительные санкции и политическую изоляцию. В публикации указывается, что любые дальнейшие провокационные действия со стороны США несут опасность перерастания местного конфликта в масштабную конфронтацию с участием третьих сторон, затрагивающих всю территорию Ближнего Востока.

Китайские специалисты призывают проявлять максимальную осторожность и избегать шагов, способных дестабилизировать обстановку в регионе.