Китайское издание Sohu: США не намерены закрывать глаза на подъем КНР

Китайское издание Sohu оценило реакцию западных стран на парад, который провели в Китае в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Об этом написал «ФедералПресс» .

В публикации говорится, что США не намерены «закрывать глаза на подъем Китая».

«Этот шаг показывает, что США не намерены закрывать глаза на подъем Китая, напротив, они готовятся к укреплению взаимодействия в дипломатии, военных и других аспектах. Программа визита Трампа в Китай уже находится в стадии подготовки», — написали журналисты.

Они также отметили, что команда Трампа надеется найти способы разрешения разногласий с Китаем через контакты на самом высоком уровне.