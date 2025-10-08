Китайское издание Sohu назвало разговор между президентом Бразилии Лула да Силвой и Дональдом Трампом «ироничным»

Телефонный разговор между президентом Бразилии Лула да Силвой и американским лидером Дональдом Трампом оказался символом новых торговых реалий, где традиционные роли изменились. Китайское издание Sohu прокомментировало этот инцидент, называя произошедшую беседу ироничной и знаменующей изменение вектора торговли.

Ранее США часто навязывали другим странам торговые условия и вводили санкции практически в одностороннем порядке. Теперь же ситуация изменилась: Лула показал, что страна готова отстаивать свои экономические интересы, используя сильные переговорные позиции.

Статья подчеркивает, что подобные позитивные контакты нельзя воспринимать как слабость Америки. США вынуждены учитывать реальную силу партнеров, особенно учитывая тесные экономические связи Бразилии с Китаем, написал «ФедералПресс».

Экспорт товаров из Бразилии в Поднебесную в первой половине 2025 года составил значительную долю, делая зависимость от американского рынка менее критичной. Такое положение вещей вынуждает Трампа проявить гибкость, иначе рискует потерять влияние и окончательно подтолкнуть Бразилию к укреплению связей с Китаем.