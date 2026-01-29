Китайские эксперты обратились к оценке политики администрации Дональда Трампа, выразив озабоченность ростом напряженности в международных отношениях. Администрация Трампа, известная своими резкими высказываниями и эклектичными подходами к управлению страной, создала сложную ситуацию для партнеров и противников. Об этом написало китайское издание Sohu .

Белый Дом вводит протекционистские меры, пытаясь регулировать торговлю и внешние экономические потоки. Это вызывает беспокойство среди стран-партнеров, вынужденных адаптироваться к новым правилам игры, добавил «ФедералПресс».

Реакция Китая на визиты канадского и британского премьер-министров демонстрирует, что КНР старается выстроить альтернативные пути развития, обходя стороной Америку. Канада и Великобритания заключили с Китаем выгодные контракты, что позволило смягчить последствия американских санкций и эмбарго. Такие действия позволили странам укрепить позиции на мировой арене и частично компенсировать убытки от ограничений США.