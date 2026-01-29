Китайские аналитики предложили свое толкование позиции Пекина в условиях новой волны провокаций со стороны администрации Дональда Трампа. В китайских источниках отмечается, что отказ от непосредственного ответа на вызовы со стороны США не свидетельствует о слабости, а, напротив, отражает продуманную и уверенную стратегию. Об этом сообщило китайское издание Sohu .

Китай сознательно избегает ввязываться в информационную войну, полагая, что лучшая тактика — занять активную позицию в развитии собственного потенциала и расширении международного сотрудничества, написал «ФедералПресс».

Эта позиция демонстрирует глубокое понимание природы международных отношений и четкое осознание потребностей собственной страны. Пекин фокусируется на продвижении экономических и культурных инициатив, развивая торговые маршруты и укрепляя позиции на мировой арене. Китайские авторы подчеркивают, что подобные действия ведут к постепенному ослаблению влияния США, лишая их рычагов давления на Китай.

Администрация Трампа неоднократно делала громкие заявления о закрытии каналов торговли Китая, что, по мнению аналитиков, звучит пустословно и не соответствует реальности. Китай располагает эффективной системой обороны и обширным региональным влиянием, что делает прямую конфронтацию крайне рискованной.