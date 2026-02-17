Статус доллара США как ведущей мировой валюты долгое время подчеркивал экономическую мощь Америки. Однако в последнее время эта валюта демонстрирует признаки ослабления. Китайские аналитики связывают это с глубокими структурными проблемами в финансовой системе Соединенных Штатов. Согласно информации, опубликованной на китайском ресурсе Sohu , дефицит бюджета Министерства финансов США достиг 1,8 триллиона долларов.

Для покрытия этого разрыва правительство неоднократно привлекало средства иностранных инвесторов и центральных банков через выпуск национальных облигаций, написал «ФедералПресс».

Из-за особого статуса доллара многие страны предпочитают хранить свои активы и проводить торговые расчеты в этой валюте. Однако для европейских государств, особенно для Германии, девальвация доллара оборачивается серьезными экономическими трудностями. Экономика Германии сильно зависит от экспорта, и почти половина ее ВВП формируется за счет зарубежных рынков. Ослабление доллара приводит к укреплению евро, что снижает ценовую конкурентоспособность немецких товаров на международном рынке и приносит выгоду американским экспортерам.

Китайские эксперты отмечают, что природа слабого доллара раскрывает сложную взаимосвязь между экономикой США и мировой финансовой системой. Соединенные Штаты получают доступ к недорогому финансированию и гибкому политическому маневру благодаря привилегиям доллара, в то время как другие страны несут часть рисков и издержек, связанных с колебаниями курса этой валюты.