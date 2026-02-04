Анализируя новое торговое соглашение между США и Индией, китайские эксперты из издания Sohu обратили внимание на скрытый подтекст, лежащий за пределами заявленных условий сделки. Президент США официально сообщил о снижении тарифов на товары индийского производства, открывая новые возможности для экспорта индийских товаров на американский рынок.

Однако китайские комментаторы подчеркивают, что согласие Индии принять снижение пошлин обусловлено обещаниями ограничить импорт российской нефти. Данное обязательство предполагает зависимость Индии от американской политики и создает угрозу экономическим отношениям с Москвой, написал «ФедералПресс».

Решение индийского премьера Н. Моди направлено на улучшение торговых позиций Индии на мировом рынке, особенно в таких секторах, как текстильное производство и фармацевтическая отрасль. Экономические выгоды, полученные от сокращения таможенных сборов, позволяют компенсировать убытки, понесенные в результате приостановки покупки российской нефти.

Критики указывают на риск зависимости Индии от односторонних предпочтений США, ставящих под сомнение стабильность долгосрочных стратегических партнерских отношений с Россией. Эксперты напоминают, что поддержка российского рынка нефти играла значительную роль в обеспечении энергетической безопасности Индии и должна рассматриваться как важный фактор при принятии решений в будущем.