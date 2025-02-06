Китайский шеф-повар вручную сделал самую тонкую лапшу в мире

На съемках телешоу в Милане китайский шеф-повар Ли Эньхай произвел настоящий фурор, продемонстрировав свое мастерство в приготовлении лапши. Он смог вручную раскатать лапшу толщиной всего 0,18 миллиметра, что стало новым мировым рекордом.

Ранее Ли Эньхай уже был обладателем такого титула, сделав самую тонкую лапшу, но позже его рекорд был побит другим поваром. Однако китайский мастер вернул себе звание рекордсмена, поразив судей своим уникальным навыком.

Это достижение не только подчеркивает искусство традиционного приготовления лапши, но и свидетельствует о высочайшем уровне кулинарного мастерства.

Ранее в США рыбаки Калеб Макадамс, Дэйв Шипман и Крис Бейкер поймали гигантского сома весом 48 килограммов. За свой улов они получили 1,5 тысячи долларов.