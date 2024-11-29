Китайский миллиардер съел арт-объект с бананом за шесть миллионов долларов

Китайский коллекционер и основатель блокчейн-платформы TRON Джастин Сан съел приобретенное им «произведение искусства» — приклеенный скотчем к стене банан. Инсталляция с фруктом обошлась ему в 6,2 миллиона долларов. Поедание банана снял на видео сотрудник французского информационного агентства AFP, он опубликовал ролик в соцсети X.
«Намного вкуснее, чем другие бананы. Правда, очень неплохо», — поделился впечатлениями коллекционер.
Миллиардер купил банановый арт-объект под названием «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана на аукционе. Он назвал инсталляцию культурным феноменом и пообещал съесть ее. По его мнению, поедание фрукта станет «частью уникального художественного опыта».
Всего итальянский художник создал три арт-объекта с бананами. Первые два в 2019 году приобрели за 120 тысяч долларов частные коллекционеры.
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