Voyah ввел ограничения на «серые» поставки автомобилей в Россию

Китайская компания Dongfeng запретила неофициально экспортировать автомобили марки Voyah в Россию. Об этом сообщили «Известия» .

Компания по-прежнему будет ввозить автомобили в страну, но только официально, исключив возможность серых поставок.

Несмотря на запрет параллельного импорта, бренд запустил программу поддержки машин, приобретенных неофициально. Автовладельцы могут оформить заводскую гарантию от российского импортера сроком на один или три года, если пробег не превышает 80 тысяч километров.

Ранее с неофициальным ввозом решил бороться китайский электромобильный бренд Zeekr.

В августе директор «Автостата» Сергей Удалов рассказал, что спрос на иномарки из Китая вырос в шесть раз. Ведущими брендами стали Hongqi, Lixiang, Aito и Zeekr. Он добавил, что возможная блокировка неофициальных поставок негативно скажется на позициях китайского бренда.