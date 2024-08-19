Китайские спецслужбы обнаружили нелегальные шпионские метеостанции

Иностранные компании разместили на территории Китая анемометрические вышки для сбора данных. Об этом сообщила газета Global Times .

Министерство государственной безопасности КНР указало, что некоторые зарубежные компании «проникли в окрестности важных секретных объектов в Китае», занимались сбором информации и передавали конфиденциальные данные за границу.

По информации газеты, китайские спецслужбы проверили более трех тысяч метеорологических станций и выявили сотни нелегальных. Эксперт по безопасности из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй заявил, что метеорологические данные играют большую роль в обеспечении безопасности страны. По его словам, информацию со станций можно использовать для планирования военных операций.

Ранее Министерство государственной безопасности Китая разоблачило супружескую пару, которую завербовала британская разведка. Супруги работали в центральных государственных органах КНР.