Китайские спецслужбы обнаружили нелегальные шпионские метеостанции
Global Times: в Китае выявили сотни шпионских метеостанций
Иностранные компании разместили на территории Китая анемометрические вышки для сбора данных. Об этом сообщила газета Global Times.
Министерство государственной безопасности КНР указало, что некоторые зарубежные компании «проникли в окрестности важных секретных объектов в Китае», занимались сбором информации и передавали конфиденциальные данные за границу.
По информации газеты, китайские спецслужбы проверили более трех тысяч метеорологических станций и выявили сотни нелегальных. Эксперт по безопасности из Китайской академии современных международных отношений Ли Вэй заявил, что метеорологические данные играют большую роль в обеспечении безопасности страны. По его словам, информацию со станций можно использовать для планирования военных операций.
Ранее Министерство государственной безопасности Китая разоблачило супружескую пару, которую завербовала британская разведка. Супруги работали в центральных государственных органах КНР.