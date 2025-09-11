Китайское издание Sohu подвергло критике предложение президента США Дональда Трампа о введении 100%-ных пошлин на китайские и индийские товары в Европе с целью оказать давление на Россию. Авторы статьи сочли подобную стратегию неадекватной и невыполнимой.

В публикации указывается, что Китай и Индия занимают ведущие позиции в мировой экономике и являются крупными торговыми партнерами ЕС. Принятие предлагаемой меры создаст огромные финансовые потери для европейского рынка, так как Индия и Китай обеспечивают значительную долю поставок важнейших продуктов и компонентов, написал «ФедералПресс».

Sohu отмечает, что предложение Трампа фактически вынуждает европейские страны действовать в интересах США, игнорируя собственный экономический потенциал и интересы. Такая стратегия нацелена на то, чтобы Европа взяла на себя основную тяжесть экономических рисков, в то время как выгоды остались бы преимущественно у США.

Критика отражает глубокое неприятие подходов Трампа к международным вопросам и его готовности заставлять союзников брать на себя несоразмерные обязательства ради интересов Вашингтона.