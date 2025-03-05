Китайская бухгалтерша украла миллионы юаней ради комплиментов от накаченных вебкамщиков

В Китае 43-летняя бухгалтер похитила 4,5 миллиона юаней (примерно 54,5 миллиона рублей) из бюджета компании, чтобы потратить их на услуги вебкам-моделей. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Жительница Шанхая, несмотря на замужество, испытывала острое чувство одиночества. Чтобы избавиться от него, она начала смотреть трансляции, на которых стримеры выступали в роли барменов, готовых за «чаевые» поговорить со зрителями на личные темы.

Среди множества собеседников у женщины появился фаворит — молодой человек, которому было 20 лет. Он называл ее своей женой и обещал заботиться о ней, когда она состарится.

«В глубине души я понимала, что он ровесник моего собственного сына. Казалось невозможным, чтобы я ему искренне нравилась, но одиночество затуманило мой рассудок», — призналась женщина.

Увлечение, разрушившее брак китаянки, стало причиной огромных трат на виртуальных собеседников. Семейный бюджет был опустошен, супруг ушел от женщины. Она не смогла смириться с этим и начала воровать у своего работодателя. За три месяца она украла у своей компании 4,5 млн юаней.

Китаянка призналась, что мужчины, которых она спонсировала, были «поразительно красивы, обаятельны и внимательны». Со временем она стала зависима от общения с ними. Сейчас она находится под стражей по подозрению в краже.