Китай заявил о готовности предоставить Украине гумпомощь

Ван И: Китай готов предоставить Украине гумпомощь в соответствии с ее нуждами

Китай готов передать Украине новую партию гуманитарной помощи в соответствии с ее нуждами. Об этом на встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой на полях Генеральной ассамблеи ООН сообщил глава МИД КНР Ван И.

По его словам, Китая уделяет достаточно пристальное внимание гуманитарной обстановке на Украине.

«Мы уже передали для Украины четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с существующими потребностями», — отметил дипломат.

Ван И выразил надежду, что Украина примет все необходимые меры для эффективного обеспечении безопасности китайских граждан и учреждений в стране.

Ранее глава китайского МИД проигнорировал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, вместо этого отправившись на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения актуальных международных вопросов.