Китай впервые экспортировал в Россию сыр

В ноябре Россия впервые импортировала китайский сыр. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные китайской таможни.

«Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов», — отметило информагентство.

Не уточняется, какой именно сорт сыра был ввезен. В Китае производят как европейские виды сыров, так и местные, например из буйволиного молока или молока самок яка.

В конце октября посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил РБК, что за первые девять месяцев 2025 года объем торговли между Россией и Китаем составил 163,6 миллиарда долларов. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Россия в 2025 году закупала мандарины более чем у 20 стран. Как стало известно, крупнейшим поставщиком стала Турция. На втором месте по объемам импорта оказались Египет и Китай. Стабильными также остаются и поставки из Марокко.