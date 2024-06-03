Китай разоблачил британских шпионов во власти

МГБ КНР: разведка MI6 завербовала 2 сотрудников государственных органов Китая

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Спецслужбы в Китае раскрыли крупное дело о шпионаже. Британская разведка завербовала семейную пару. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР.

«Британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару Ван и Чжоу, которые были сотрудниками центральных государственных органов КНР», — заявила пресс-служба министерства.

По версии следствия, в 2015 году мужчина подал заявку на обучение по обмену в Великобритании, а когда приехал туда, попал в разработку. Разведчики приглашали его на званные обеды, чтобы вычислить слабости и увлечения. Сначала ему предложили оказывать консультационные услуги за деньги, а затем завербовали. Так же поступили с женой китайца. Позднее чета вернулась на родину.

След MI6 нашли в беспорядках 2022 года в Казахстане. Политолог Алексей Мартынов заявил, что к ним готовились годами.

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