Китай призвал США отказаться от «мегафонной дипломатии» в вопросах ядерного оружия | 360°

Мир 02 мая 2024, 11:31 Китай призвал США отказаться от «мегафонной дипломатии» в вопросах ядерного оружия Госдеп: Китай отказался возобновить переговоры с США по ядерному оружию Zhang Guojun/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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США обвинили Китай в отказе от возобновления переговоров по контролю над ядерным оружием. В ответ представитель КНР призвал американцев прекратить заниматься «мегафонной дипломатией», сообщил Semafor.

«К сожалению, КНР отклонила последующую встречу и не предоставила предметного ответа на предложенные нами варианты», — сказал сотрудник Госдепа.

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Штаты, по его словам, предложили Китаю меры, которые позволили бы устранить неконтролируемую эскалацию напряженности в ядерной и космической сферах. Например, ввести предпусковые уведомления об испытаниях стратегических баллистических ракет. Собеседник издания заявил, что последние американо-китайские переговоры по ядерному оружию прошли в ноябре 2023 года и дали Штатам надежду на возобновление предметного диалога.

Представитель посольства Китая в США Лю Пэнъюй раскритиковал заявление Госдепа. Он призвал американцев прекратить «мегафонную дипломатию», а ядерные державы — значительно сократить свои арсеналы.

Белый дом в течение полугода якобы безуспешно пытался склонить Россию и Китай к сотрудничеству по контролю над ядерным оружием, сообщил RT. Советник администрации президента Пранай Вадди предупредил, что США готовы вступить в новую гонку вооружений.