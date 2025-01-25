Китай погряз в гигантских пробках перед Новым годом

В преддверии Нового года на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Китая 25 января наблюдался самый большой наплыв путешественников. Миллионы людей вернулись домой, чтобы провести праздничные дни в кругу семьи, сообщило издание The Malaysian Reserve .

Ожидается, что объемы железнодорожных и воздушных перевозок «достигнут рекордных показателей». Многие фабрики уже закрылись в честь праздника.

Период предпраздничных поездок даже получил название — «Чуньюнь». И вот только в первый день этого периода китайские железные дороги зафиксировали рекордное количество поездов. Огромные пробки собрались и на городских дорогах.

Китайский Новый год — самый любимый и широко отмечаемый праздник в Китае. С его празднованием связано множество древних традиций, примет и суеверий. Ранее 360.ru сообщал, как в Поднебесной будут встречать год Зеленой Деревянной Змеи.