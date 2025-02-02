Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США

Минкоммерции КНР: Китай подаст иск в ВТО и примет контрмеры в ответ на пошлины

Китай в ответ на тарифы США подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. Об этом сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады.

В Минкоммерации Китая заявили, что подобное одностороннее введение тарифов со стороны США серьезно нарушает правила ВТО и не способствует решению собственных проблем, а также наносит серьезный ущерб торгово-экономическому сотрудничеству между КНР и США.

«Китай подаст иск в ВТО в ответ на ошибочные действия со стороны США и примет необходимые контрмеры для защиты своих интересов и прав», — отметили в ведомстве.

Импортные пошлины для КНР составили 10%. Введение новых тарифов расширило торговую войну между странами, которая при двух последних администрациях серьезно обострилась.