Китай обвинил США в систематическом нарушении прав человека

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Ситуация с соблюдением прав человека в Соединенных Штатах ухудшается, говорится в докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР. Это «серьезно угрожает» развитию международного движения за права человека.

В докладе по ситуации в этой сфере в 2023 году, фрагменты которого процитировал ТАСС, говорится, что в США «права человека становятся все более поляризованными», в политике, экономике и социальной жизни господствует «правящее меньшинство», а «большинство простых людей все больше превращаются в маргиналов».

Кроме того, судя по документу, американские власти злоупотребляют полномочиями по контролю за неприкосновенностью частной жизни людей, в США подавляется свобода слова. Растет количество смертей из-за жестокого обращения полиции, используется принудительный труд заключенных.

Китай раскритиковал и внешнюю политику Соединенных Штатов, указав, что она «долгое время стремилась к гегемонизму» и провоцировала гуманитарные кризисы.

Помимо этого в докладе указали, что в США распространено насилие с применением огнестрельного оружия.

В октябре 2023 года в американском штате Мэн стрелок-одиночка напал на два популярных бара и убил 18 человек, также были раненые.

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