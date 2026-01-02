Китай нашел необычный способ повысить рождаемость
Reuters: Китай вернул налог на презервативы для роста рождаемости
Цены на презервативы и противозачаточные средства выросли в аптеках и магазинах Китая с 1 января после возвращения налога на добавленную стоимость в 13%. Как сообщило агентство Reuters, решение приняли на фоне снижения численности трудоспособного населения, которое происходило последние три года.
Агентство напомнило, что ранее власти страны отменили подоходный налог для субсидий по уходу за детьми и ввели дополнительные ежегодные выплаты. Кроме того, в вузах Китая ввели специальные лекции, где семейные отношения и рождение детей представляют в положительном свете.
На прошедшей в декабре Центральной конференции по экономической работе высшие руководители пообещали усилить продвижение идей о позитивном отношении к деторождению.
По оценке экспертов, падение уровня рождаемости в Китае стало последствием политики «одна семья — один ребенок», действующей в стране на протяжении 35 лет. Также свой вклад внесло замедление экономического роста, которое привело к росту цен и безработице среди молодежи.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2024 году в Китае родились 9,54 миллиона детей. Этот показатель оказался в два раза ниже, чем 10 лет назад.