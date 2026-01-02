Китай нашел необычный способ повысить рождаемость

Цены на презервативы и противозачаточные средства выросли в аптеках и магазинах Китая с 1 января после возвращения налога на добавленную стоимость в 13%. Как сообщило агентство Reuters , решение приняли на фоне снижения численности трудоспособного населения, которое происходило последние три года.

Агентство напомнило, что ранее власти страны отменили подоходный налог для субсидий по уходу за детьми и ввели дополнительные ежегодные выплаты. Кроме того, в вузах Китая ввели специальные лекции, где семейные отношения и рождение детей представляют в положительном свете.

На прошедшей в декабре Центральной конференции по экономической работе высшие руководители пообещали усилить продвижение идей о позитивном отношении к деторождению.

По оценке экспертов, падение уровня рождаемости в Китае стало последствием политики «одна семья — один ребенок», действующей в стране на протяжении 35 лет. Также свой вклад внесло замедление экономического роста, которое привело к росту цен и безработице среди молодежи.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в 2024 году в Китае родились 9,54 миллиона детей. Этот показатель оказался в два раза ниже, чем 10 лет назад.