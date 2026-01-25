Китай испытал сверхточный дрон с пехотной винтовкой

Китай испытал беспилотный летательный аппарат с винтовкой, который способен точно поражать цели размером с человека на расстоянии до 100 метров. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

«Новый китайский военный беспилотник для специальных операций продемонстрировал беспрецедентную точность в ходе испытаний с боевой стрельбой, каждый раз поражая цель размером с человека из стандартной штурмовой винтовки пехоты», — написали авторы материала.

Основное отличие этой системы — возможность использования штатной пехотной винтовки. Разработчики также улучшили систему крепления, надежно соединив оружие с оптическим датчиком. Это позволяет минимизировать смещение между прицельной камерой и стволом во время полета.

По информации издания, во время испытаний дрон на высоте 10 метров и на расстоянии 100 метров от цели произвел 20 одиночных выстрелов с идеальной точностью. Половина пуль попала в круг радиусом 11 сантиметров, что сравнимо с попаданием в голову. Важно отметить, что система поддерживает только одиночные выстрелы.

