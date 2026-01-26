Китаевед Котков назвал слухи о военном перевороте в Китае необоснованными

Известный китаист Кирилл Котков в разговоре с «Ридусом» опроверг сообщения ряда СМИ и Telegram-каналов о подготовке группой китайских генералов попытки свержения власти председателя КНР Си Цзиньпина.
По мнению специалиста, подобные утверждения бездоказательны и противоречивы историческому опыту страны после смерти Мао Цзэдуна. Отмечается, что аресты генералов Чжан Юся и Лю Чжэньли связаны скорее с антикоррупционной чисткой внутри китайской армии, инициированной руководством государства.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте