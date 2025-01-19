Китаец выиграл миллионы в корпоративной лотерее и отказался делиться с коллегами

Выигравший в корпоративную лотерею более шести миллионов юаней житель китайской провинции Чжэцзян отказался делить деньги между всеми сотрудниками, о чем его убедительно попросили руководители. Дело закончилось массовой потасовкой, сообщила газета South China Morning Post .

Журналисты уточнили, что случай с лотереей произошел еще зимой 2019 года, но сейчас выяснились новые подробности.

Источники газеты заявили, что руководство подделало лотерейные билеты, чтобы каждый из работников получил небольшую сумму денег. Но при изготовлении кто-то ошибся и включил весь выделенный бюджет в один билет, который вытянул победитель.

В 2019 году эта история получила широкий резонанс в социальных сетях. По мнению читателей, журналисты решили напомнить о ней для стимулирования продажи лотерейных билетов в преддверии весеннего фестиваля, когда китайские корпорации проводят корпоративы с розыгрышами для своих работников.

В 2022 году выигравший в лотерею 219 миллионов юаней житель Китая скрыл выигрыш от своей супруги и детей. На вручение денег, которое транслировали в прямом эфире национального телевидения, он пришел в маске, чтобы не раскрывать свою личность.