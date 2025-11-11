Китаец слил полмиллиона долларов на уколы для красивого пресса

SCMP: в Китае блогер потратил $560 тысяч на искусственный пресс

В Китае молодой человек решил обзавестись искусственным «красивым прессом» и вложил в это порядка 560 тысяч долларов. Деньги ушли на специальные инъекции, сообщила газета South China Morning Post .

Блогер Хао из провинции Хэйлунцзян заявил о планах сделать 10 тысяч уколов гиалуроновой кислоты, чтобы получить идеальное тело. От своей цели он пока выполнил только 40%, но уже потратил четыре миллиона юаней.

Журналисты отметили, что благодаря инъекциям у Хао действительно сформировался искусственный пресс. Сам блогер подчеркнул о намерении подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса на «самый долговечный искусственный пресс из гиалуроновой кислоты», если желанные кубики на животе не исчезнут за три года.

К косметологам молодой человек обратился, так как обычные упражнения не помогли ему сформировать идеальную мускулатуру.

По мнению медицинского эксперта Ли Цзялуня, поступок Хао рискованный и несет угрозу здоровью блогера: введение большого количества доз гиалуроновой кислотв способно повредить кожу. Потенциальные последствия — некроз кровеносных сосудов. К тому же, после уколов естественная мышечная масса, вероятно, уменьшится: гиалуроновая кислота и филлеры могут разрушать кости и оказывать давление на мышцы.

Один из пользователей, комментируя действия Хао, подчеркнул, что потраченных блогером денег хватило бы на пожизненный запас протеинового порошка.